وزير العمل: كشفنا نحو 20 ألفاً من مزدوجي الرواتب

أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أن الوزارة ستتعامل بشكل قانوني وحازم مع مزدوجي الرواتب المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، الذين بلغ عددهم نحو 20 الف موظف من وزارات الدولة وهيئاتها.



واشار الى ان الاستقطاعات ستكون على شكل دفعة واحدة او دفعات حسب الوزارات، على ان لا يتجاوز السقف الزمني لإرجاع المبلغ خلال خمس سنوات وإلا يتحمل الموظف عقوبات حسب قانون انضباط موظفي الدولة.