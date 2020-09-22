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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 10:29 ص

استرداد خمسة مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب العانة الاجتماعية

وزير العمل عادل الركابي
استردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،  اكثر من خمسة مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية.

وقالت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا في بيان:"  بمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع الصندوق استرداد خمسة مليارات و(452) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الحالي ، رغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام في بعض الاوقات".

واضافت:"  ان ملاكات اقسام الحماية الاجتماعية والصندوق كثفت جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القاضي بمتابعة اموال الدولة المتجاوز عليها، واستردادها واعادتها الى خزينة الدولة من منطلق الحفاظ على المال العام".
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