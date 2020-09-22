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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 أيلول 2020 10:26 ص

جهاز مكافحة الإرهاب يحرك قواته إلى ذي قار لتحرير سجاد العراقي

جهاز مكافحة الإرهاب
أعلن جهاز مكافحة الارهاب  عن تحرك قوات منه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي .

وقال الجهاز في بيان:"  بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، توجهت قوات من جهاز مكافحة الارهاب الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم  الى العدالة".

واضاف:" ان جهاز مكافحة الارهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المسلحة وينفذ الواجبات التي تطلب منه على اكمل وجه".

وكانت ميليشيات اختطفت امس الاول الناشط سجاد العراقي بمدينة الناصرية
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