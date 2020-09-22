جهاز مكافحة الإرهاب يحرك قواته إلى ذي قار لتحرير سجاد العراقي

أعلن جهاز مكافحة الارهاب عن تحرك قوات منه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي .



وقال الجهاز في بيان:" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، توجهت قوات من جهاز مكافحة الارهاب الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم الى العدالة".



واضاف:" ان جهاز مكافحة الارهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المسلحة وينفذ الواجبات التي تطلب منه على اكمل وجه".



وكانت ميليشيات اختطفت امس الاول الناشط سجاد العراقي بمدينة الناصرية