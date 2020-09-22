جهاز مكافحة الإرهاب يحرك قواته إلى ذي قار لتحرير سجاد العراقي

أعلن جهاز مكافحة الارهاب عن تحرك قوات منه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي .
وقال الجهاز في بيان:" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، توجهت قوات من جهاز مكافحة الارهاب الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم الى العدالة".
واضاف:" ان جهاز مكافحة الارهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المسلحة وينفذ الواجبات التي تطلب منه على اكمل وجه".
وكانت ميليشيات اختطفت امس الاول الناشط سجاد العراقي بمدينة الناصرية
وقال الجهاز في بيان:" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، توجهت قوات من جهاز مكافحة الارهاب الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم الى العدالة".
واضاف:" ان جهاز مكافحة الارهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المسلحة وينفذ الواجبات التي تطلب منه على اكمل وجه".
وكانت ميليشيات اختطفت امس الاول الناشط سجاد العراقي بمدينة الناصرية