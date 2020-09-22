الألولسي: الكاظمي جاد في محاربة الفساد وعليه الحرص من الدولة العميقة

أكد رئيس حزب الأمة مثال الالوسي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاد في محاربة الفساد وحقق حتى الآن نجاحات كبيرة، محذرا من ميلشيات تعمل في مفاصل الدولة على مستوى دولة عميقة ووزراء يسيطرون على مفاصل مهمة في الدولة.

وقال الالولسي في تصريح متلفز ، "نحن نرى أن الكاظمي جاد جدا في محاربة الفساد وحقق نجاحات كبيرة حتى الآن ولكن زعماء الدولة العميقة والفاسدين هم مجموعة عصابات وعلى الكاظمي أن يقتنصهم قبل أن يحوكوا مؤامراتهم عليه ويطيحوا به.

وأضاف أن "أطراف الدولة العميقة من العصابات والفاسدين واذناب بعض دول الجوار عندما يشعرون بالخطر سيقومون بالانقلاب على الكاظمي والدولة العراقية والمتظاهرين"، متسائلاً؟ "ما هي الخطوات التي على الكاظمي ان يقوم بها لتفكيك منظومة الفساد؟".

وتابع الآلوسي ان "حيتان الفساد هم جزء من منظومة اقليمة وبالتالي على جهاز المخابرات ان يتحرك باليات الحرب الباردة لقنص هؤلاء العملاء الذين يبيعون العراق لتلك الدول"، لافتا إلى أن "هناك اجهزة حكومية عقائدية لا تؤمن بالدولة العراقية بل تؤمن بالولاء.