النزاهة النيابية تدعو لإصدار قرار منع السفر لكل من تثار حولهم شبهات فساد

دعا عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد حمدان، الى اصدار قرار قضائي بمنع السفر لكل من تثار حولهم شبهات الفساد في العراق.

وقال حمدان ،ان” الفساد ملف خطير وينبغي التصدي له بحزم مؤكدا بان اول اجراء ينبغي للجهات القضائية اتخاذه هو منع السفر لكل من تثار حولهم شبهات التورط بملفات الفساد المالي والاداري.

واضاف، ان “منع السفر اجراء قانوني واحترازي من اجل ان يكون المشتبه بهم في قبضة العدالة دائما لحين اكمال التحقيقات واصدار القرارات القضائية معتبرا منع السفر قرار بالغ الاهمية في الحرب على الفساد.