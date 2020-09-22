بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 أيلول 2020
آخر الأخبار
معضلة الدوائر الانتخابية في العراق.. الكتل الكبيرة لا تعارض وخطر الدمج جهاز مكافحة الإرهاب يصل إلى الناصرية بمهمة تحرير الناشط المختطف سجاد العراقي الخالدي يؤكد على ابتعاد العراق عن سياسة المحاور الصحة العراقية: تجهيز كمية من لقاح كورونا لتغطية 20% من السكان الزراعة تمنع استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا لوفرتها في الاسواق مصرف الرشيد يقرر شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بالسلف والقروض نائب يطال الإقليم بتسليم من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية محلل: الهوة تزداد بين الشعب والطبقة السياسية .. والأحزاب بحاجة لسنوات لبناء الثقة مجدداً نائب عن سائرون : على الكاظمي التحرك نحو كبار الفاسدين انتحار ضابط طيار داخل قاعدة الإمام علي في ذي قار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 أيلول 2020 10:18 ص

الخالدي يؤكد على ابتعاد العراق عن سياسة المحاور

حازم الخالدي

استقبل رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي سفير جمهورية فنلندا في بغداد فيزا هاكينن.

ونقل بيان صحفي، أن الخالدي أكد خلال اللقاء ، على ابتعاد العراق عن سياسة المحاور والنزاعات الدولية فيما أشار لأهمية أن يكون القرار عراقيا مستقلا وفق مبدأ السيادة المطلقة.

وبين الخالدي، أن فنلندا دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي وقد يكون لها تشابه بمستوى معين من النظام البرلماني النصف رئاسي سيما مع تنوع وتعدد الجهات السياسية اضف الى طبيعة الجوار المختلف ايديولوجيا وفائدته بتبادل الخبرات في التعامل مع ذلك الاختلاف والتنوع. السادة والسيدات اعضاء اللجنة خلال حضورهم في الاجتماع ، عبروا عن ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين ، كما تم التأكيد على الاهتمام بالجالية العراقية في فلندا خصوصا وأنها تمثل ثالث جالية في العالم.

من جانبه قدم السفير فيزا هاكينن تهانيه بمناسبة انتخاب رئاسة للجنة واعرب عن استعداد بلده بفتح قنصليات في محافظات الموصول والبصرة واقليم كردستان , فضلا عن امله بتشكيل لجنة صداقة بين مجلس النواب العراقي والفنلندي لتبادل الخبرات في كافة المجالات وتطوير العلاقات بين البلدين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي

الحلبوسي يؤكد أن ملاذ المواطنين هو الدولة القوية العادلة 22 أيلول 2020 10:17 ص

الرئاسات الثلاث

الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة الإسراع بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية 22 أيلول 2020 10:15 ص

thumbs_b_c_739b44b0c750ffd895bc76ca2c12d480

الزراعة تمنع استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا لوفرتها في الاسواق 21 أيلول 2020 07:15 م

asabnews_2020-08-31_13-39-28_546298

مصرف الرشيد يقرر شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بالسلف والقروض 21 أيلول 2020 05:59 م

20180201_042111-594

نائب يطال الإقليم بتسليم من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية 21 أيلول 2020 05:23 م

2201826134738737894905

محلل: الهوة تزداد بين الشعب والطبقة السياسية .. والأحزاب بحاجة لسنوات لبناء الثقة مجدداً 21 أيلول 2020 05:06 م

537355Image1

نائب عن سائرون : على الكاظمي التحرك نحو كبار الفاسدين 21 أيلول 2020 04:36 م

اياد علاوي

ائتلاف علاوي يقترح الذهاب نحو النظام المختلط بالحكم 21 أيلول 2020 03:38 م

التعليقات