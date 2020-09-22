الخالدي يؤكد على ابتعاد العراق عن سياسة المحاور

استقبل رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي سفير جمهورية فنلندا في بغداد فيزا هاكينن.

ونقل بيان صحفي، أن الخالدي أكد خلال اللقاء ، على ابتعاد العراق عن سياسة المحاور والنزاعات الدولية فيما أشار لأهمية أن يكون القرار عراقيا مستقلا وفق مبدأ السيادة المطلقة.

وبين الخالدي، أن فنلندا دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي وقد يكون لها تشابه بمستوى معين من النظام البرلماني النصف رئاسي سيما مع تنوع وتعدد الجهات السياسية اضف الى طبيعة الجوار المختلف ايديولوجيا وفائدته بتبادل الخبرات في التعامل مع ذلك الاختلاف والتنوع. السادة والسيدات اعضاء اللجنة خلال حضورهم في الاجتماع ، عبروا عن ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين ، كما تم التأكيد على الاهتمام بالجالية العراقية في فلندا خصوصا وأنها تمثل ثالث جالية في العالم.

من جانبه قدم السفير فيزا هاكينن تهانيه بمناسبة انتخاب رئاسة للجنة واعرب عن استعداد بلده بفتح قنصليات في محافظات الموصول والبصرة واقليم كردستان , فضلا عن امله بتشكيل لجنة صداقة بين مجلس النواب العراقي والفنلندي لتبادل الخبرات في كافة المجالات وتطوير العلاقات بين البلدين.