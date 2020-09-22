بـ184 حجر ماس وياقوت.. تميم الإرهاب يكافىء سفير إيران بالدوحة في نهاية خدمته

خبراء: سفير الملالي على مدى السنوات الماضية عزز العلاقات بين تنظيمي الحمدين والملالي بشكل غير مسبوق



جاء التكريم القطري السافر، لسفير ايران في قطر، محمد علي سبحاني وقيام تميم الإرهاب أمير قطر بإعطائه وشاحا يحمل 184 حجر ماس وياقوت، ليؤكد على مدى عمق العلاقات بين تنظيمي الحمدين والملالي والدور الذي قام السفير سبحاني في ذلك.

وخرج السفير الإيراني في الدوحة، محمد علي سبحاني، غانما من أمير قطر، تميم بن حمد ما سيحسده عليه كثيرون، فقد استقبله تميم في مكتبه اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر، وأهداه "وسام الوجبة" القطري الشهير، "تقديرا لدوره في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل"، وفقا لما بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



ويتم منح الوسام عادة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى قطر، بشرط المعاملة بالمثل، كما يتم منحه لنواب الوزراء ووكلاء الوزارات، من موقع "الديوان الأميري القطري" الوارد فيه أيضا، أن من الجائز منحه لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.



وفي موقع الديوان عن الوسام أيضا، أنه مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري. وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة. وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ 184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري، فيما أعرب السفير من جانبه عن شكره وتقديره للشيخ تميم.

مراقبون، اعتبروا وشاح سحابي يفضح عمق العلاقات بين نظاميين ارهابيين في طهران والدوحة يقومان بعمليات تخريب واسعة وغير مسبوقة في الدول العربية.

أ.ي