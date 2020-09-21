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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 أيلول 2020 07:15 م

الزراعة تمنع استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا لوفرتها في الاسواق

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الزراعة تمنع استيراد 21 منتجا زراعيا وحيوانيا لوفرتها في الاسواق

اعلنت وزارة الزراعة عن منع استيراد 21 منتجا ومحصولا زراعيا نباتيا وحيوانيا من كافة المنافذ الحدودية نظرا لوفرتها في الاسواق المحلية.

وقالت الوزارة في بيان "اشارة الى كتاب الوزارة وقراري لجنة الشؤون الاقتصادية فأن قائمة المنتجات الزراعية النباتية الممنوعة من الاستيراد تشمل (الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، الطماطة، الشلغم، الشوندر، العسل، والباقلاء الخضراء)، فيما تتضمن المنتجات الحيوانية الممنوعة من الاستيراد (بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، والاسماك البحرية والنهرية المجمدة والمبردة)".

واضافت ان "قرار المنع يأتي استنادا الى ما جاء في قراري لجنة الشؤون الاقتصادية والتي نصت على (منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية بانواعها كافة بغض النظر عن تاريخ نفاذية اجازة الاستيراد من عدمه وعلى وزارة الزراعة الاعلان عن ذلك قبل اسبوع من يوم التنفيذ، ومنح مدة (10) ايام بعد اصدار كتاب المنع للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزء من الارسالية وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى من الارسالية)".
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