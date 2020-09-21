مصرف الرشيد يقرر شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بالسلف والقروض

قرر مصرف الرشيد شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني من غبر الموطنة رواتبهم بالسلف الممنوحة للموظفين. واوضح المكتب الاعلامي للمصرف : ان هذا القرار جاء لدورهم البطولي والتضحيه على ان توثق السلفة بكفيل مدني او ضابط من نفس الوزارة. Copy أخبار متعلقة مصرف الرشيد يحذر من ترويج السلف والقروض خارج فروعه ويخلي مسؤوليته عن اية تبعات مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية مصرف الرافدين يعلن شمول الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية الرافدين يعلن شمول منتسبي الدفاع بالسلف والخدمات مصرف الرافدين يحذر من صفحات وهمية تزعم منح السلف والقروض للمواطنين الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد