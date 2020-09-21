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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 أيلول 2020 05:23 م

نائب يطال الإقليم بتسليم من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية

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نائب يطال الإقليم بتسليم من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية



طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، حكومة الإقليم بتسليم جميع من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، ، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى أربيل ولقائه بحكومة الاقليم، أكدا وجود تعاون وثيق من أجل ملاحقة الهاربين الذين عليهم أوامر قبض"، لافتاً إلى أن "هذا التعاون نقطة تحول، لحل الكثير من المشكلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وأضاف أن "الكثير من المطلوبين موجودون بالإقليم، وإذا بدأت الأخيرة بتسليمهم ؛ فهذه خطوة جيدة نحو الأمام"، داعياً إلى أن "يكون هناك تعاون حقيقي ليس فقط بتسليم الهاربين، ولكن لحل كل المشاكل والمعوقات الموجودة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كي نخطو خطوات حقيقية، لبناء تعاون وطيد وقطع الطريق أمام الفاسدين الذين دائماً يستغلون وجودهم في أربيل للخروج خارج العراق او بقائهم في المحافظة.
وأكد، أن "التعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم موجود، لكننا ننتظر الأيام المقبلة، هل سيتم تسليم جميع المطلوبين للحكومة المركزية؟"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يتابع الموضوع بجدية"، مطالباً "الإقليم بتسليم جميع من عليهم أوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية"..
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