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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 04:07 م

سواريز يفسخ عقده مع برشلونة

لويس سواريز

ذكرت إذاعة "RAC1" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن برشلونة توصل لاتفاق كامل مع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، من أجل فسخ عقده، هذا الصيف.

وقالت أن سواريز فسخ عقده مع برشلونة بالتراضي للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجاري. 

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن سواريز تنازل عن مستحقاته المالية عن الموسم المتبقي في عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجانا. 

فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد، اتفق مع المهاجم البالغ 33 عاما، على إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين. 

وتابعت الصحيفة: أن الثنائي ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، والمدير الفني دييغو سيميوني، وراء موافقة سواريز على الانتقال للفريق. 

ونوهت إلى أن "هناك عقبة لضمه، وتتمثل في أن أتلتيكو يحتاج للتخلص من دييغو كوستا، للتعاقد مع سواريز". 

وكان سواريز قد خضع لاختبار اللغة الإيطالية بهدف الحصول على الجنسية الإيطالية للانتقال إلى يوفنتوس، ولكن حسب ما ورد في تقارير الصحف خلال الساعات الأخيرة، فإن صفقة انتقاله لليوفي قد تعطلت. 

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