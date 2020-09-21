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الإثنين, 21 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 04:04 م

تسجيل ١٧ حالة وفاة و٧٣٠ إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان

كورونا في كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل ١٧ حالة وفاة و٧٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت ٧٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على الشكل التالي:

٢٢٦ في أربيل

و٩٢ في السليمانية، ٢٧ في كرميان

٣٤٦ في دهوك

٣٩ في حلبجة

وأشارت الوزارة إلى "تعافي ٤٥٧ مصابا آخرين من الفيروس:

٢١٥ في أربيل

١٧ السليمانية، ٣٣ في كرميان

١٦١ في دهوك

٣١ في حلبجة
وبلغت الوفيات الجديدة ١٧حالة، ٤ في أربيل، ٧ في السليمانية، و٦ في دهوك.

وأجملت الوزارة أن "عدد الإصابات في الإقليم وصلت إلى ٤١٧٣٢ (١٥٧٣٩ في اربيل، ١٤٨٠١ في السليمانية، ٩٧٧١ في دهوك، ١٤٢١ في حلبجة)".

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى ٢٦٩٢١ (١٢٢٧٣ في اربيل، ٩٦٠٨ في السليمانية، ٣٧١٠ في دهوك، ١٣٣٠ في حلبجة).

ولا يزال ١٣٢٧٥ شخصا يتلقون العلاج (٢٩٣٥ في اربيل، ٤٤٠١ في السليمانية، ٥٨٧٧ في دهوك، ٦٢ في حلبجة).

وارتفعت حالات الوفاة إلى ١٥٣٦ (٥٣١ في أربيل، ٧٩٢ في السليمانية، ١٨٤ في دهوك، ٢٩ في حلبجة).

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