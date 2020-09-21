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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 03:59 م

نجم برشلونة على أعتاب الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي

أرتورو فيدال
ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقا للتقارير، فإن فيدال سيطير إلى مدينة ميلانو، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على عقود انضمامه للفريق.

وأضافت، أن الانتر اتفق مع نظيره برشلونة على ضم فيدال مقابل مبلغ مالي رمزي بقيمة مليون يورو، مثلما حدث في صفقة انتقال راكيتيتش إلى إشبيلية.

ولفتت الشبكة إلى أن دييغو غودين مدافع النيراتزوري، سينتقل بالتالي إلى صفوف فريق كالياري في الأيام المقبلة.



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