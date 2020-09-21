ائتلاف علاوي يقترح الذهاب نحو النظام المختلط بالحكم

اقترح ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين، الذهاب نحو النظام المختلط بالحكم وليس النظام الرئاسي بشكل مباشر.

وقال رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، أنه "يجب إبعاد ملف تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي عن النقاش خلال الفترة الحالية، وأن يُترك إلى البرلمان المقبل".



وأضاف، إن "الوقت ضاق جداً أمام عمل لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية، وهي كانت قد بدأت بداية جيدة، وما دوّنته من ملاحظات ونقاشات مع الكتل السياسية قد يُرحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، لأن الوقت المتبقي غير كافٍ لإكمال عمل اللجنة، لا سيما أنها لا تستطيع حسم هذا الملف، الذي ترفضه بعض الجهات السياسية".

وأكد رغبة ائتلافه في "الذهاب نحو النظام المختلط وليس النظام الرئاسي بشكل مباشر"، مبيناً أن "العراق بطبيعة تركيبته السكانية، من الصعوبة أن يحكمه رئيس ينفرد بصلاحيات واسعة"