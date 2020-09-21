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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 أيلول 2020 03:13 م

عثمان: خطوة الكاظمي بفتح ملفات الفساد الكبرى تحتاج الى المساندة الشعبية والاستمرار بها

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عثمان: خطوة الكاظمي بفتح ملفات الفساد الكبرى تحتاج الى المساندة الشعبية والاستمرار بها
اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبرى تحتاج الى المساندة  الشعبية والاستمرار بها.

وقال عثمان في تصريح  صحفي  ان اللجنة لا تستطيع فتح ملفات الفساد الكبرى الان ولكن يجب ان تعمل تدريجيا بفتح الملفات الوسطى والنجاح بها والتي توصلها الى الملفات الكبرى.

واوضح ان تاييد الشعب العراقي سيسهم بنجاح الكاظمي بفتح الكثير من ملفات الفساد الكبرى مستدركا ربما يوجه الكاظمي معارضة واستخدام السلاح ضد الدولة في حال فتحت الملفات الكبيرة وستحصل تضحيات خلالها.

ولفت الى نجاح عمل الكاظمي في عدد من الملفات المهمة سيساهم في تاييد الشعب العراقي للاستمرار برئاسة الوزراء لدورة ثانية مؤكدا ان الكاظمي ارسى اساسا للعمل المؤسساتي ومكافحة الفساد  وبالتالي سيضطر خليفته حال عدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء مرة اخرى ان يعمل وفق هذا الاساس .

ووصف عثمان خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه مكافحة الفساد بالجيدة ولا بد منها لتغيير الوضع في العراق.
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