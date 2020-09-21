البرلمان يصوت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.



وقال مصدر نيابي، إن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢".



وأضاف ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق".



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