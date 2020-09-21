بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 21 أيلول 2020
آخر الأخبار
ائتلاف علاوي يقترح الذهاب نحو النظام المختلط بالحكم مراقبون: عراق اليوم حالة فاقعة في اسوداد المشهد ولجم الأصوات بسبب أن السلطة في يد خونة الوطن والعروبة عثمان: خطوة الكاظمي بفتح ملفات الفساد الكبرى تحتاج الى المساندة الشعبية والاستمرار بها البرلمان يصوت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق نائب مستقل: الصراع السياسي الحالي هدفه الحصول على مقاعد نيابية أكثر البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 170 نائباً بلغاريا تحكم بالمؤبد على عنصرين من "حزب الله" الإرهابي نائبة: ملف كشف قتلة المتظاهرين والأجهزة الأمنية لا يقل أهمية عن "مكافحة الفساد" 6196 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا مستثمراً تنامي حضوره وشعبيته.. الكاظمي يسعى إلى تأسيس حزبه الجديد "الشعب"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 02:43 م

نائب مستقل: الصراع السياسي الحالي هدفه الحصول على مقاعد نيابية أكثر

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز
قال نائب المستقل عامر الفايز، إن الصراع السياسي الحالي هدفه الحصول على مقاعد نيابية أكثر، سيما أن لجنة تعديل الدستور أقرت بأن الفائز الأكبر أو الكتلة الاكبر الفائزة هي التي ستشكل الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان أو التحالفات ما بعد الانتخابات، لافتا إلى أن أزمة الدوائر الانتخابية سببها المصلحة الحزبية.

وأضاف أن "السياسيين يعرفون أن الانتخابات المبكرة تواجهها معرقلات كبيرة واذا رغبت الحكومة بانتخابات بدون تزوير فعليها العمل على تفعيل النظام البايومتري، حتى لو اضطرت إلى تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة".

وأوضح الفايز، أن "اقامة الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران 2021 امر يحتاج إلى مناقشات ومداولات ومن المرجح تزحيفها لشهرين او اكثر عن موعدها المعلن".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اياد علاوي

ائتلاف علاوي يقترح الذهاب نحو النظام المختلط بالحكم 21 أيلول 2020 03:38 م

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

عثمان: خطوة الكاظمي بفتح ملفات الفساد الكبرى تحتاج الى المساندة الشعبية والاستمرار بها 21 أيلول 2020 03:13 م

مجلس-النواب

البرلمان يصوت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 21 أيلول 2020 02:47 م

حسن-الكعبي

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 170 نائباً 21 أيلول 2020 02:37 م

ندى-شاكر-جودت

نائبة: ملف كشف قتلة المتظاهرين والأجهزة الأمنية لا يقل أهمية عن "مكافحة الفساد" 21 أيلول 2020 02:27 م

رعد-المكصوصي

المكصوصي: جميع المطلوبين للقضاء تصلهم معلومات لتسهيل مغادرتهم خارج العراق 21 أيلول 2020 01:26 م

احمد الكناني

الكناني: حكومة الكاظمي وضعت مجلس النواب بزاوية حرجة 21 أيلول 2020 01:21 م

رعد-الدهلكي-1

الدهلكي: الميليشيات تمنع عودة النسبة الأكبر من النازحين لديارهم 21 أيلول 2020 12:40 م

التعليقات