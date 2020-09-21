نائب مستقل: الصراع السياسي الحالي هدفه الحصول على مقاعد نيابية أكثر

قال نائب المستقل عامر الفايز، إن الصراع السياسي الحالي هدفه الحصول على مقاعد نيابية أكثر، سيما أن لجنة تعديل الدستور أقرت بأن الفائز الأكبر أو الكتلة الاكبر الفائزة هي التي ستشكل الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان أو التحالفات ما بعد الانتخابات، لافتا إلى أن أزمة الدوائر الانتخابية سببها المصلحة الحزبية.



وأضاف أن "السياسيين يعرفون أن الانتخابات المبكرة تواجهها معرقلات كبيرة واذا رغبت الحكومة بانتخابات بدون تزوير فعليها العمل على تفعيل النظام البايومتري، حتى لو اضطرت إلى تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة".



وأوضح الفايز، أن "اقامة الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران 2021 امر يحتاج إلى مناقشات ومداولات ومن المرجح تزحيفها لشهرين او اكثر عن موعدها المعلن".



