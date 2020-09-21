البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 170 نائباً

افتتح مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال جلسته السادسة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي.



وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "الكعبي افتتح أعمال الجلسة رقم 6، في الدورة النيابية الرابعة، للسنـة التشريعية الثالثة، في الفصل التشريعي الأول".



واضاف البيان، أن "الجلسة افتتحت بحضور 170 نائبا".



وكانت الدائرة الإعلامية لرئاسة مجلس النواب، نشرت أمس الاحد، جدول اعمال جلسته لهذا اليوم.



وجاء في الجدول، ان جلسة اليوم الاثنين، تبدأ الساعة الواحدة والنصف ظهراً، لمناقشة 10 فقرات موضوعة في جدول الاعمال، من ضمنها استكمال التصويت على قانون الضمان الصحي".