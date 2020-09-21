نائبة: ملف كشف قتلة المتظاهرين والأجهزة الأمنية لا يقل أهمية عن "مكافحة الفساد"

قالت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، إن ملف كشف قتلة المتظاهرين والأجهزة الأمنية لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الفساد ويعد اليوم الملف الأكثر سخونة لدى الشارع العراقي، مطالبة الحكومة والأجهزة الأمنية عدم خضوع الملف الى المزاجية والاختيار فالكل سواسية .

وأضافت أن المزاجية في اختيار قضايا ملف قتلة المتظاهرين والأجهزة الأمنية سوف يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية امام مواقف محرجة لهم فيما لو تم اختيار قضية دون القضايا الأخرى التي راح ضحيتها المئات من المتظاهرين ومن قواتنا الأمنية”.

وأشارت جودت إلى أن قضية الاغتيالات والخطف وتغييب الناشطين يجب أن تكون ضمن الملف دون افراده.