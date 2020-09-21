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الإثنين, 21 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 02:10 م

6196 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا

كورونا في روسيا
أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 6196 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و109595 إصابة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم الاثنين، إن 71 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19489 وفاة حتى الآن.

وتماثل للشفاء 2616 شخصا خلال اليوم الماضي ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 911973 منذ بدء تفشي الوباء.

هذا وبلغ عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، التي تم إجراؤها في مختلف أنحاء روسيا 43 مليونا و103912 اختبارا.

وسجلت روسيا لليوم الرابع على التوالي ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز 6 آلاف إصابة يوميا، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين، بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
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