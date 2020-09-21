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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 01:42 م

مستثمراً تنامي حضوره وشعبيته.. الكاظمي يسعى إلى تأسيس حزبه الجديد "الشعب"

الكاظمي

يسعى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى تأسيس حزبه الجديد باسم "الشعب"، مستثمراً تنامي حضوره وشعبيته في الأوساط العامة، التي تعوّل عليه كشخصية مدنية من خارج دائرة الأحزاب والتيارات الشيعية المؤدلجة والتقليدية.

يأتي ذلك خارج الأحزاب السابقة التي حكمت البلاد 17 سنة عجافاً، أنتجت إنجازاً واحداً يكبر كل يوم، هو الفساد الذي يطوّق الحياة العامة ويتحكم بمفاصل المجتمع.

ويدعم رؤية الكاظمي جهازان نافذان في الدولة، هما مكافحة الإرهاب بزعامة الفريق عبد الوهاب الساعدي الذي أعاده الكاظمي إلى الخدمة ودعمه بقوة، وجهاز الاستخبارات الذي يتولاه الكاظمي بنفسه.

وهناك إشكاليات كثيرة ترافق هذا التكوين السياسي الجديد في ظل الشح المالي الحالي وإفلاس خزينة الدولة من جهة، وجائحة كورونا المتفشية بمعدل عشرة آلاف إصابة يومياً من جهة ثانية.

وأشار مراقبون، إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح هو أول من يدعم هذا التشكيل السياسي الجديد، عندها يتخطى هذا التكوين الوليد ثالوث المكوّن الذي أسقطته تظاهرات واحتجاجات تشرين، رصيده الشباب المتطلع لبناء تجربة تخالف تيارات سائدة امتُحنت بالتظاهرات والاحتجاجات، التي بدورها تعوّل على كشف قتلة زملائهم وتغييب آخرين، وترفض واقع سطوة الميليشيات التي تعيق تطوّر وعي الجمهور لمحاربة الفساد وترسخ هيمنتها على القرار في البلاد.

وعلى الرغم من كل هذا الحراك المحموم والمبكر في إعادة ترتيب الأوراق العراقية، والتهيئة المبكرة للانتخابات المقبلة التي لا تزال غير مؤكدة لعدم الانتهاء من قانون الانتخابات والجدل حول، لا سيما تمثيل الدوائر على المناطق والمحافظات.

فهناك تحديان يعرقلان مسار الذهاب إلى انتخابات ميسّرة يتمثلان في استشراء جائحة كورونا والخزينة العراقية الخاوية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى حدود محرجة تعرقل حتى انسيابية دفع الرواتب.

هذه النوايا التي تحوّلت إلى إجراءات متسارعة، دفعت الائتلاف الشيعي التقليدي الموالي لإيران بغالبيته بدرجات متباينة، إلى البدء بانتهاج أساليب جديدة تحاكي إرهاصات الشارع ومتطلباته.

يأتي ذلك من خلال دفع أسماء جديدة تتماشى مع مطلب التغيير الذي ينشده الشارع، وطرح أسماء من الخط الثاني للأحزاب التقليدية، كـ"الدعوة" و"المجلس الأعلى" و"منظمة بدر" و"التيار الصدري"، التي أضحت أحزاباً وتيارات تقليدية غارقة بالأزمات، واعتادت تغيير مسمّياتها وتحالفاتها معاً بنوع من "تفريخ" أحزاب وتشكيلات جديدة لاستيعاب حركات الشارع العراقي الساعي للتغيير من جهة.

،ومن جهة أخرى اعتماد أسلوب الإزاحة الجيلية بالبحث عن أسماء جديدة لها قبول لافت، لتتولّى الإدارة الجديدة للأحزاب مع تدعيم وبناء خط ما يُسمّى بـ"المقاومة"، وترشيح أسماء من "الحشد الشعبي" للواجهة السياسية.

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