المكصوصي: جميع المطلوبين للقضاء تصلهم معلومات لتسهيل مغادرتهم خارج العراق

قال النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، إن أشد المواقف التي تدعونا للدهشة هي إصدار مذكرات قبض وتحر ومنع سفر بحق شخصيات بعد مغادرتها للبلد كان أخرها ما صدر بحق الفريق الركن جميل الشمري.

وأضاف، أن جميع المطلوبين للقضاء تصلهم معلومات بطريقة أو بأخرى لتسهيل مغادرتهم خارج العراق عن طريق بعض الشبكات فضلا عن المتورطين معهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام.

وأوضح المكصوصي، أن المشهد الدرامي لهروب الفاسدين كان ولازال مستمرا في إخراج شخصيات متنفذة في أعلى سلم للدولة، مطالبا الكاظمي أن تطال يده رؤوس الفساد الكبيرة التي نهبت مئات المليارات من الدولارات وهربتها خارج البلاد بطرق ملتوية.