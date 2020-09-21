الكناني: حكومة الكاظمي وضعت مجلس النواب بزاوية حرجة

قال النائب، أحمد الكناني، إن العراق يمر بجملة من التحديات القت بظلالها على الموازنة الاتحادية والحكومة أمامها تحدي تأمين الرواتب.

وأشار إلى أن " الموازنة المقدمة من الحكومة مخالفة لقانون الموازنة العامة لكن بسبب ظروف البلد سيمضي البرلمان بإقرارها".

وأضاف أن" الحكومة وضعت البرلمان بزاوية حرجة أما الاقتراض أو لا رواتب، وان الكثير من بنود الموازنة بحاجة إلى الاقتراض وسيثقل كاهل الأجيال القادمة".

وأشار الكناني، إلى أن "جميع أعضاء البرلمان داعمون للحكومة بغض النظر عن من يرأسها".

وتابع" ينبغي أن يكون هناك مزاد جديد لشركات النقال بدل من تمديد المهلة في الشركات لم تسدد التزاماتها المالية حتى اللحظة، اما التعيينات قد حددها مجلس النواب لفترة زمنية في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي".

وأعلن الكناني" لا يوجد لدينا اي وزير في حكومة الكاظمي، ولن نشترك باي منصب ولو على مستوى مدير، ومشكلتنا في الديمقراطية التوافقية؛ لكننا نأمل ان تكون حكومة الكاظمي ناجحة"، موضحاً" الكاظمي ابن المؤسسة السياسية ويحتاج الى وقت للمضي بعملية الإصلاح بعيدا عن الاستهداف السياسي".



واردف بالقول" مكافحة الفساد أمنية الجميع؛ لكن لا يمكن لحكومة الكاظمي عمل منجز بسبب كم المشاكل، وجميع الحكومات السابقة فشلت في محاربة الفساد.