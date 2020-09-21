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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 12:54 م

الصحة: فرق الرقابة تتابع إجراءات المتنزهات ومدن الألعاب بسبب كورونا

سيف البدر
رجحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، صدور اللجنة العليا للصحة والسلامة قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "فرق الرقابة الصحية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستتابع مدى الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة، داعياً الجميع إلى الشعور بالمسؤولية والالتزام الحقيقي بالتعليمات الوقائية لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا".

 وأضاف أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن بدء العام الدراسي الجديد، مرجحاً صدور قرارها النهائي خلال الايام القليلة المقبلة".
وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ستة قرارات جديدة بشأن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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