الدهلكي: الميليشيات تمنع عودة النسبة الأكبر من النازحين لديارهم

قال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، إن الميليشيات تمنع عودة النسبة الأكبر من النازحين لديارهم ،لافتا إلى أن الخلافات العشائرية حجة لسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق النزوح.



وأكد أن الحكومة انتظرت سبع سنوات عجاف لكي تكتمل المأساة، مبنيا أن أسباب سياسية تقف وراء استمرار مأساة النازحين.



وأوضح أن الجماعات المسلحة تسيطر على الأراضي المحررة وتمنع عودة النازحين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء منوع دخول جرف الصخر.



وبين رئيس الهجرة والمهجرين النيابية أننا نعمل على ادراج عودة النازحين في جلسة البرلمان القادمة.



وطالب الدهلكي الحكومة بتشكيل لجنة عليا لعودة النازحين ولا يوجد متصدٍ لملف عودتهم، مضيفا أن أصوات النازحين تسرق بشكل علني.



وختم بالقول إن وزيرة الهجرة تطوعت لحل المشاكل العشائرية المانعة لعودة النازحين.