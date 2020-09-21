أديب: أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة سيزيد أزمة لبنان تفاقماً

حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اليوم الاثنين، من أن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة سيزيد أزمة لبنان تفاقماً.



وقال أديب في بيان له، إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا، محذرا من أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز.



وأضاف، أن أوجاع اللبنانيين.. تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته.



وأكد أديب أنه لن يألو جهدا لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متمنيا على الجميع العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع.