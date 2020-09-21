البعيجي: على الحكومة التحرك سريعا لإنشاء شركة اتصالات وطنية

قال النائب منصور البعيجي، إن شركات الهاتف النقال بذمتها أموال طائلة للدولة لم تسددها إلى الآن ناهيك عن ردات الاتصال والخدمات الاخرى التي تقدمها ولا ترتقي إلى مستوى المبالغ التي يتقاضونها من المواطن العراقي الذي يعاني من ردأت هذه الخدمات.

وأوضح، أن القضاء العراقي يشهد له الجميع بنزاهته ولا يجامل أحد بمصالح الشعب والبلد وإصداره حكم برد تظلم هذه الشركات هو امر طبيعي وليس بغريب عن دور القضاء العراقي بهكذا قضايا تخص اموال الشعب والخدمات المقدمة له.



وأضاف أن على الحكومة التحرك سريعا لإنشاء شركة اتصالات وطنية ودعمها من اجل ان تقدم خدمات افضل من خدمات هذه الشركات خصوصا وان قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة الذي سيدر اموال طائلة لخزينة الدولة وعدم الاعتماد على النفط.