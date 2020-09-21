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الإثنين, 21 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 11:08 ص

اعتقال ثلاثة إرهابيين على الحدود العراقية السورية

القوات الأمنية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين على الحدود العراقية السورية.

وذكرت الخلية في بيان، أن "أبطال جهاز الأمن الوطني يستمرون في تميزهم واداءهم  النوعي، وهذه المرة الى غربي نينوى  حيث الحدود السورية العراقية وبناءً على  معلومات استخبارية استباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِن الشريط  الحدودي مع سوريا وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود  منها باتجاه العمق العراقي".

وأوضحت أن "ابطال الجهاز تمكنوا مِن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين احدهم  سوري الجنسية يعمل ما يسمى ( مسؤول كفالات عناصر داعش ) جميعهم  ينتمون الى داعش / ديوان الجند وبعد  استنطاقهم الاولي اعترفوا انهم شاركوا في اغلب المعارك ضد القوات العراقية .

وجرى تدوين أقوالهم أصوليًا، كما اعترفوا بدخولهم  للعراق بمهمة تشكيل  مفارز عسكرية جديدة  لتنفيذ عمليات إرهابية، وقد وتم إحالتهم جميعا الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات  القانونية بحقهم".

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