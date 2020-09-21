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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 أيلول 2020 11:04 ص

الصالحي يطالب الكاظمي بإرسال اللواء أحمد أبو رغيف فوراً إلى كركوك

ارشد-الصالحي
طالب رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، اليوم الإثنين،  رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إرسال اللواء أحمد أبو رغيف فوراً إلى محافظة كركوك.

وقال الصالحي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "أهالي كركوك يطالبون بالتحقيق في مسألة السياسيين الذين يدعمون انصارهم بالتجاوز على املاك الدولة".

وأضاف :"نشد على ايدي كل من يكشف سارقي نفط ومنتوجات كركوك ويتجاوز على العقارات، وعلى الكاظمي ارسال اللواء احمد ابو رغيف فورا الى كركوك للوصول الى الفاسدين" .

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، وأنباء الاعتقالات تتوارد، بدأت برئيس هيأة التقاعد السابق، أحمد الساعدي، الذي تأكد اعتقاله فيما بعد، ولم تنتهِ بأسماء مسؤولين سابقين وقادة عسكريين، تتحفظ بغداد اليوم على ذكرهم، لحين تأكيد الاعتقال.

حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي ظهرت بوادرها، باعتقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي في بغداد إلى جانب القبض على 6 مسؤولين كبار.

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