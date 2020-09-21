عالية نصيف تطالب الكاظمي بإيقاف التفاوض مع الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو

طالبت النائبة، عالية نصيف، اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لا يقل عن ٢٤ متراً.



وقالت النائبة في بيان، إنها "تطالب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لا يقل عن ٢٤ متراً"، مشددة على "ضرورة وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض".



وأضافت انه "من الذي خوّل لجان التفاوض على تخفيض أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن القادمة لا يمكن أن ترسو إلا في عمق (١٩-٢٤) متراً؟ "، مبينة أن "هناك محاولات من قبل بعض (الخونة) في لجان التفاوض لجعل أعماق الميناء ١٤ متراً".



وأوضحت ان "تقليل قيمة العقد من أربعة مليارات دولار إلى مليارين ونصف أمر جيد وتوفير للنفقات، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال السفن؟".



وبينت ان "القضية في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يتدخل السيد الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل"، علماً بأننا "سنكشف أسماء الخونة والمرتشين والمتواطئين مع الكويت، وبالإمكان محاكمتهم بتهمة الخيانة وفقاً لقانون العقوبات العراقي"".



