النفط تجري تغييرات في ادارات عدد من شركاتها

أجرت وزارة النفط، ، تغييرات في عدد من شركاتها من بينها مدير عام شركة نفط البصرة.



وقالت الوزارة في بيان ، انها "وجهت بقيام خالد حمزة عباس معاون مدير عام شركة نفط البصرة بمهام تسيير اعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها، ونقل باسم محمد خضير مدير عام شركة الحفر العراقية الى منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير في مركز الوزارة".



ووجهت بحسب البيان، بـ"نقل علي وارد حمود مدير عام التدريب والتطوير في الوزارة الى منصب مدير عام الدائرة الفنية"، ونقل باسم عبدالكريم ناصر معاون مدير عام شركة نفط البصرة الى منصب مدير عام شركة الحفر العراقية.