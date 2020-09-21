القبض على احد الرؤوس الممولة لداعش في الداخل والخارج غربي الانبار

القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الرؤوس الممولة لعصابات داعش في الداخل والخارج في الانبار.



وقال بيان للمديرية منه انه بعملية نوعية تمكنت قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة الاولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها ومفرزة للامن الوطني من القاء القبض على احد المتعاونين مع الدواعش وابرز الممولين لهم في الرطبة بالانبار حيث يقوم بابتزاز التجار ورجال الاعمال وتهديدهم لدفع الاموال لتمويل الارهابيين في الداخل والخارج ولديه اتصالات مع الارهابيين في الخارج وهو ما تم العثور في هاتفة الخاص من محادثات ورسائل مع مسؤول الامنية ومسؤول محكمة داعش سابقا والهاربين حاليا خارج العراق.