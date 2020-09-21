بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 21 أيلول 2020
آخر الأخبار
أديب: أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة سيزيد أزمة لبنان تفاقماً البعيجي: على الحكومة التحرك سريعا لإنشاء شركة اتصالات وطنية مقترح النظام الرئاسي.. يثير جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية في العراق اعتقال ثلاثة إرهابيين على الحدود العراقية السورية الصالحي يطالب الكاظمي بإرسال اللواء أحمد أبو رغيف فوراً إلى كركوك عالية نصيف تطالب الكاظمي بإيقاف التفاوض مع الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الصحة تعلن مشاركة العراق في تجارب لقاح كورونا عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه للولايات المتحدة في زيارة ٢٤ ساعة لمقابلة نظيره الأمريكي وعدد من مسئولي البنتاجون النفط تجري تغييرات في ادارات عدد من شركاتها القبض على احد الرؤوس الممولة لداعش في الداخل والخارج غربي الانبار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 21 أيلول 2020 10:26 ص

القبض على احد الرؤوس الممولة لداعش في الداخل والخارج غربي الانبار

الاستخبارات

القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الرؤوس الممولة لعصابات داعش في الداخل والخارج في الانبار.

 وقال بيان للمديرية منه انه بعملية نوعية تمكنت قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة الاولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها ومفرزة للامن الوطني من القاء القبض على احد المتعاونين مع الدواعش وابرز الممولين لهم في الرطبة بالانبار حيث يقوم  بابتزاز التجار ورجال الاعمال وتهديدهم لدفع الاموال لتمويل الارهابيين في الداخل والخارج ولديه اتصالات مع الارهابيين في الخارج وهو ما  تم العثور في هاتفة الخاص من محادثات ورسائل مع مسؤول الامنية ومسؤول محكمة داعش سابقا والهاربين حاليا خارج العراق.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القوات الأمنية

اعتقال ثلاثة إرهابيين على الحدود العراقية السورية 21 أيلول 2020 11:08 ص

صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد 21 أيلول 2020 10:09 ص

تحسين الخفاجي

الخفاجي: وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية أمر غير صحيح 20 أيلول 2020 03:47 م

safe_image

التفاصيل الكاملة لاعتقال أربعة مسؤولين مصرفيين كبار بكمين في مطعم ببغداد 20 أيلول 2020 12:27 م

safe_image

إحباط عمليات إرهابية لاستهداف المدنيين واعتقال "قناص الجنوب" في بغداد 20 أيلول 2020 12:20 م

داعش

القبض على ما يسمى قناص الجنوب في داعش الإرهابي بعملية استخباراتية مشتركة 20 أيلول 2020 12:13 م

داعش الارهابي

القبض على ثلاثة عناصر من داعش الإرهابي في كركوك 20 أيلول 2020 10:59 ص

وزارة الداخلية

اختطاف ناشط و إصابة آخر في الناصرية 20 أيلول 2020 10:57 ص

التعليقات