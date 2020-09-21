الخدمات النيابية تطالب بتغيير مدراء الدوائر كل اربع سنوات

طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، ا، بتغيير مدراء الدوائر الحكومية لمن بقي في منصبه 4 سنوات.



وقالت عبد المطلب إن “تغيير مدراء الدوائر وفق فترات زمنية محددة امر بالغ الاهمية في اطار تغيير الدماء والافكار واعطاء فرصة للاجيال الشابة في اخذ مواقعها القيادية في ادارة ملفات هامة ومعقدة خاصة في الاطار الخدمي.



وأضافت، أن “بقاء مدراء الدوائر الحكومية اكثر من 4 سنوات في مواقعهم خطا فادح يجب الانتباه له”، داعية الى “ضرورة اعتماد فترة 4 سنوات كمعيار لبقاء اي مدير ومن ثم اجراء التغيرات بما يتناسب مع المصلحة العامة ويعطي مرونة في دفع ملف الخدمات للامام.



