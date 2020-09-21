الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قطار بغداد المعلق

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قطار بغداد المعلق.



وقالت الامانة في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيئة الوطنية للإستثمار وأمانة بغداد، تتولى إعادة دراسة مشروع قطار بغداد المعلق ووضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز المشروع.



واضافت "على اللجنة أن تقدم توصياتها خلال (45) يوما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتسنى أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الموضوع".