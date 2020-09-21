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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 21 أيلول 2020 10:12 ص

نائب: تعيينات الكاظمي ليست بعيدة عن المحاصصة

باسم خشان

قال النائب المستقل باسم الخشان ان، التعيينات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ليست بعيدة عن المحاصصة.


 واضاف الخشان ، ان “تعيينات الكاظمي الاخيرة تنقسم الى شقين الاول هو خضوعه للمحاصصة السياسية والحزبية بتقسيم المناصب والاخر هو الجهل السياسي وكلا الشقين يمثلان المحاصصة السياسية”، لافتا الى ان “الكاظمي يبدو انه يجهل قانون 44 لسنة 2008 الذي وزع المناصب السياسية بين الكتل وفق منظور المحاصصة.


واضاف ان “جلب شخصيات من رحم المؤسسة او الوزارة هو ليس الحل للقضاء على المحاصصة كون اغلب الوزارات قسمت وفق منظور المحاصصة في عام 2008″، مبينا ان “الكاظمي لو يعلن ان التعيينات الاخيرة جاءات وفق المحاصصة افضل من ان يطلق عليه الجهل السياسي.


وتابع ان “تلك التعيينات المراد منها هو استحصال دعم الكتل السياسية للكاظمي خلال المرحلة المقبلة.

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