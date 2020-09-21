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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 21 أيلول 2020 10:10 ص

حزب الوفاق يدعو الى ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين الجميع دون محاباة او استثناءات

حزب الوفاق الوطني العراقي

دعا حزب الوفاق الوطني العراقي، الى اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات.


وقال الحزب في بيان صحفي، ان “ايجاد مخرج للازمة الحالية ينبغي ان يكون وفق خطط وحزم اصلاحية مدروسة، وليس وفق اجتهادات فردية”، متسائلاً ” كيف يمكن القضاء على الفساد وظاهرة المحاصصة ما تزال تسيطر على تعيينات المفاصل العليا في الدولة العراقية وهو ما تجسد بالامس القريب.

ودعا الحزب، الى “معالجة جذرية واقعية وحقيقة للازمة الحالية”، مشيرا الى ان “العراق يعيش اليوم حالةً من الفوضى والتصعيد، بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده المنطقة والذي ينبئ بمخاطر جسيمة.

واكد، “ضرورة اللجوء الى اجراءات دستورية وقانونية في مجال مكافحة الفساد”، مشددا على “ضرورة ان تشمل حملة ملاحقة الفاسدين جميع المتورطين في هدر او سرقة اموال الشعب العراقي دون محاباة او استثناءات.

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