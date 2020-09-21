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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 21 أيلول 2020 10:04 ص

الكاظمي: سوء الإدارة كان سببا لما تعرض له الشعب على يد عصابات داعش الإرهابية

الكاظمي فوك

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان سوء الإدارة كان سببا لما تعرض له أبناء الشعب على يد عصابات داعش الإرهابية.

واشار الكاظمي  خلال لقائه  وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات ( الايزيدية والتركمان والشبك الى  ضرورة "أن يتحول هذا الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا"،.

 وقال ان "سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء شعبنا على يد عصابات داعش الإرهابية.

وتابع ان "التذكير بهذه الحوادث المؤلمة، إنما هو لتجنب تكرار ما حصل"، مبديا "اهتمام وحرص الحكومة على دعم جميع الناجيات والناجين، وتطييب جروحهم من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة.

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