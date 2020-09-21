نائب: حجم الفساد كبير جدا في الحكومة ومؤسسات العراق

قال النائب المستقل باسم خشان، إن حجم الفساد كبير جدا في الحكومة ومؤسسات الدولة، وعلى الرغم من بعض الإجراءات إلا إن أبواب الفساد كثيرة ومازالت مشرعة ولم يتم التوجه لها.



وأضاف أن الكاظمي يحاول الابتعاد عن ملفات الفساد في الإقليم ولم يدخل في مواجهة معهم رغم حجم الفساد، حيث بدأ بمواجهة الفساد في جميع المناطق باستثناء الإقليم.



وبين أن هناك انعدام في المساواة بإجراءات الكاظمي وخاصة ما يتعلق بالمنافذ الحدودية الموجودة في الإقليم، حيث إن إجراءاته طبقت على المحافظات الجنوبية وغيرها ولم يتم تفعيلها في الإقليم رغم زيارته لكردستان.

