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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 04:26 م

ممثل الصحة العالمية يعلن عن إجراءات خلال زيارة الأربعين: الوضع مقلق في العراق

كورونا في العراق

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن الوضع في العراق حتى اللحظة لم يصل إلى "حد الانهيار".

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في تصريح صحفي، إن "المنظمة ستتبنى حملة في محافظة كربلاء تنطلق بالتزامن مع زيارة الاربعين، مثمنا دور العتبة الحسينية بدعم الجهود الحكومية ووزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا". 

وأوضح ، أن "سبب زيارته الى كربلاء هو التنسيق مع العتبة الحسينية لإطلاق حملات توعية لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع قرب حلول زيارة الأربعين المليونية". 

وأضاف، "تشمل التوعية الرد على الاشاعات المغرضة حول الفيروس، وحث الزائرين والمواطنين على الالتزام بالوقاية الصحية كارتداء الكمامات والكفوف والتعقيم المستمر، كذلك الكشف المجاني لحاملي الاعراض لمن لا يملكون القدرة على مراجعة المستشفيات وشراء العلاج". 

وبين ممثل الصحة العالمية، أن "توجيهات المرجعية ساهمت بشكل كبير بالحد من انتشار الاصابات في عموم العراق حيث أن الكثير من الناس يصغون الى كلام المرجعية ويلتزمون بالتعليمات التي تصدرها". 

وأشار، إلى أن "الوضع في العراق الآن مقلق ولكن لم يصل الى حد الانهيار"، لافتا إلى أن العراق "وصل الى ما يقارب 50% من قدرته الاستيعابية في المستشفيات". 

وأبدى ممثل منظمة الصحة العالمية، تخوفه من فصل الشتاء وقدوم الزيارات المليونية للعتبات في العراق بقوله، إنها "لو جرت بدون إجراءات وقائية ممكن ان تؤدي الى مزيد من الاصابات"، مبيناً أن "على الزائرين ممن لديهم امراض مزمنة او كبار السن اتخاذ التدابير الشديدة في حال اصرارهم على الزيارة". 

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