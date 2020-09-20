بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 04:08 م

خلاطي: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

حسن خلاطي
أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، اليوم الأحد، أن أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

وقال خلاطي في تصريح صحفي، إن "القوى السياسية في البرلمان طرحت عدة مقترحات بشان الدائرة الانتخابية وكان اكثرها قبولا هو تقسيم كل محافظة الى ثلاث دوائر انتخابية".

وأضاف أن " القوى الكردية لا تزال تصر على ابقاء كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، سيما في محافظات اقليم كردستان وهي تعارض أي حل وسطي".

وأشار خلاطي إلى "إمكانية اللجنة القانونية النيابية تقديم عدة مقترحات على رئاسة البرلمان للتصويت عليها وفي حال تمريرها سيتم تمرير رأي الاغلبية النيابية والعمل به".

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أخر تعديل: الأحد، 20 أيلول 2020 04:10 م
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