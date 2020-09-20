خلاطي: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، اليوم الأحد، أن أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.



وقال خلاطي في تصريح صحفي، إن "القوى السياسية في البرلمان طرحت عدة مقترحات بشان الدائرة الانتخابية وكان اكثرها قبولا هو تقسيم كل محافظة الى ثلاث دوائر انتخابية".



وأضاف أن " القوى الكردية لا تزال تصر على ابقاء كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، سيما في محافظات اقليم كردستان وهي تعارض أي حل وسطي".



وأشار خلاطي إلى "إمكانية اللجنة القانونية النيابية تقديم عدة مقترحات على رئاسة البرلمان للتصويت عليها وفي حال تمريرها سيتم تمرير رأي الاغلبية النيابية والعمل به".



