الداخلية: ترحيل وجبة جديدة من الأجانب إلى خارج البلاد قريباً

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال 83 شخصاً من جنسيات أجنبية مختلفة، لمخالفتهم قانون الإقامة العراقي.

وذكر بيان للوزارة، أن "كوادر مديرية شؤون الاقامة في قسم الابعاد والاخراج، القت القبض على 83 شخصا من جنسيات اجنبية مختلفة وتحديد محل إقامتهم وفق أحكام المادة (28) من قانون الإقامة العراقي المرقم (76 لسنة 2017) في منطقة المنصور بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة، لمخالفتهم قانون الإقامة العراقي".

وأضاف البيان، أن المعتقلين "سيسفرون إلى خارج الاراضي العراقية حال اكتمال الإجراءات التحقيقية بحقهم".

وسفّرت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، في وقت سابق، 49 أجنبيا خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها "قامت ملاكات مديرية شؤون الإقامة في قسم الابعاد والإخراج بتسفير (٤٩) أجنبيا من جنسيات مختلفة، محكوم عليهم بالابعاد خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط وأحكام قانون الإقامة العراقي المرقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

وأضاف، "كما تدعو المديرية المواطنين بعدم إيواء العمال المخالفين للقانون العراقي من الجنسيات الأجنبية، وكذلك عدم التعامل مع السماسرة والشركات الوهمية التي تتاجر بالعمال، وإبلاغ السلطات عنهم لينالوا جزاءهم العادل".