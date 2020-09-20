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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 03:32 م

النجيفي: جدل داخل البرلمان من تكرار سيناريوهات الانتخابات المزورة

أثيل النجيفي
أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، أن الجدل الدائر داخل البرلمان يزيد المخاوف من تكرار سيناريوهات الانتخابات المزورة.

وقال النجيفي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "لازال تقسيم المناطق الانتخابية والبطاقة البايومترية مثار جدل داخل مجلس النواب ومع هذا الجدل تزداد المخاوف من تكرار سيناريوهات الانتخابات المزورة".

وأضاف "لازالت معظم الكتل تريد إنتاج نفسها غير مبالية بالنتائج التي يمكن أن يصل اليها العراق".
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أخر تعديل: الأحد، 20 أيلول 2020 03:32 م
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