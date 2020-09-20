بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 20 أيلول 2020
آخر الأخبار
خلاطي: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الخفاجي: وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية أمر غير صحيح النجيفي: جدل داخل البرلمان من تكرار سيناريوهات الانتخابات المزورة الصحة: عدد الإصابات بكورونا لايزال محدودا بالعراق.. ووفاة 3 مصابين في ذي قار عاجل.. رئيس الجمهورية يلتقي ضباطاً شاركوا في اعتقال قاتل ’شيلان’ وأسرتها|صور البديري: بعض القوى السياسية تقول أمام الإعلام شيئاً وفي الخفاء أشياء مختلفة رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير المملكة العربية السعودية مصرف الرشيد يحذر من ترويج السلف والقروض خارج فروعه ويخلي مسؤوليته عن اية تبعات وزير النقل : مشروع ميناء الفاو سيتم اكماله عن طريق الاقتراض نائب عن تحالف القوى : نحن مع الدوائر المتعددة لانهاء هيمنة الاحزاب المتنفذة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 أيلول 2020 03:27 م

الصحة: عدد الإصابات بكورونا لايزال محدودا بالعراق.. ووفاة 3 مصابين في ذي قار

كورونا في العراق

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لا يزال محدودا مقاربة بالدول الأخرى التي خففت اجراءات مكافحة الوباء.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، "قررنا غلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال الوافدين"، مردفا بالقول ان "زيارة الأربعينية لن تشهد دخول الزائرين الاجانب هذا العام".

وأعلن عن وضع خطة خاصة بزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، قائلا "قررنا فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية وتوفير الكمامات ونشر الفرق الطبية".

وزاد بالقول، إنه "وفرنا الأدوية والمستلزمات الطبية كافة لمستشفيات محافظة كربلاء".

وحذر الوزير من ارتفاع نسبة الاصابات بالفيروس في حال عدم التزام الزائرين بالتدابير الوقائية، داعيا المواكب الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الصحة العراقية، وقال ايضا "نأمل عدم زيادة الاصابات بكورونا بعد زيارة الاربعين".

وبشأن الموقف الوبائي بشكل عام استطرد الوزير بالقول "ما زالت نسبة الشفاء أعلى من الاصابات في العراق"، مبينا ان "نسبة الشفاء اليوم من كورونا 79%، ونسبة الوفيات اكثر من 2%".

وتابع بالقول ان "عدد الاصابات بالفيروس لا يزال محدودا بالعراق، ويتم التعامل بموضوعة الارقام بشفافية"، مشيرا الى زيادة نسبة الاصابات في البلدان التي خففت من قيود مكافحة الجائحة على العكس من العراق.

أفاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، بتسجل أكثر من 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، إن "الدوائر الصحية بمحافظة ذي قارـ سجلت اليوم ٢٨٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا و ٣ وفيات".

وسجلت محافظة ذي قار، 7 وفيات جديدة وأكثر من 230 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 7 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 667 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 4446 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1494 اربيل، 690 السليمانية، 213 كرميان، 1999 دهوك، 50 حلبجة.

وسجلت الوزارة 444 إصابة جديدة بالفيروس وكالاتي: 133 اربيل، 89 السليمانية، 33 كرميان، 168 دهوك، 21 حلبجة.

ونوه البيان إلى تعافي 667 مصابا وكما يأتي: 230 اربيل، 205 السليمانية، 38 كرميان، 168 دهوك، 26 حلبجة، مشيرا الى وفاة 24 مصابا: 4  اربيل، 6 السليمانية، 11 دهوك 3 حلبجة.
وأجمل البيان المجموع الكلي للإصابات منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ41002 مصابا تماثل من بينهم 26464 بينما لا يزال 13019 قيد العلاج توفي 1519 مصابا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

توسونامي كورونا يزلزل الاقتصاد العالمي وتحذيرات من تأثيرات الموجة الثانية للوباء 20 أيلول 2020 04:10 م

الكاظمي-2-696x464

تقرير: بعد خسارة الملالي نفوذه على الحكومة العراقية .. إيران تلتف حول البرلمان والوزارات 20 أيلول 2020 03:08 م

احتجاجات

بعد استهداف ناشطَين في الحراك المدني.. احتجاجات واسعة وإغلاقاً للطرق في ذي قار 20 أيلول 2020 12:44 م

مايك بومبيو

بومبيو يُعلن إعادة فرض العقوبات الأممية كافة على إيران 20 أيلول 2020 12:33 م

safe_image

واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران بـ"سناباك" .. وتحذر بمحاسبة المخالفين 20 أيلول 2020 12:16 م

الكاظمي

مراقبون يعددون ملفات الفساد ويشككون في قدرة الكاظمي على مواجهتها 20 أيلول 2020 12:12 م

دولار

بسبب سياسات نظام الحمدين الفاشلة..عجز تاريخي في أصول البنوك القطرية وأزمة في المستحقات الدولارية 20 أيلول 2020 11:58 ص

947x500-f2vYX

مراقبون: موجة السلام الثالثة بين العرب وإسرائيل لقنت القيادة الفلسطينية درسا لن تنساه 20 أيلول 2020 11:50 ص

التعليقات