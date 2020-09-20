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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 أيلول 2020 03:22 م

عاجل.. رئيس الجمهورية يلتقي ضباطاً شاركوا في اعتقال قاتل ’شيلان’ وأسرتها|صور

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ثمن رئيس الجمهورية، الاحد، دور الاجهزة الامنية في قضية مقتل الصيدلانية "شيلان" وعائلتها في بغداد، والاستجابة السريعة للامر، مؤكدا انه كان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة للاخرين.  

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له  أنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من ثلاثة أفراد".  

وثمّن صالح بحسب البيان، "سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها  وصولاً لإلقاء القبض على الجاني، مشيراً الى أن ما حصل جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان لا بد من الاقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عبرة لمن تُسوّل له نفسه القيام بجرائم".  

وشدد رئيس الجمهورية، "على أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة اعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي، مؤكداً أن تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة".  

واستمع صالح، الى "شرح مفصّل من أعضاء الفريق الأمني بشأن الجريمة النكراء، والعملية التي أدت الى اعتقال الجاني لينال جزاءه العادل، وقدّم السيد الرئيس للفريق كتاب شكر  تقديراً لجهودهم".



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