طائرة كينية تصطدم بجدار في مطار مقديشو وتخلف إصابات بين الركاب

أصيب ثلاثة على الأقل، اليوم ؛ جراء انحراف طائرة شحن كينية عن المدرج، واصطدامها بجدار خرساني في مطار العاصمة مقديشو.



وقال وزير النقل والطيران المدني الصومالي، عبدالله صلاد، في تصريح صحفي، إن الطائرة التابعة لشركة "سكاي وارد" الكينية واجهت عطلا فنيا عندما كانت في طريقها من مطار آدم عبدالله الدولي في مقديشو إلى مدينة بلدوينا، وكان على متنها أربعة أشخاص بينهم صوماليون.



واضطرت الطائرة إلى العودة فورا للمطار؛ حيث انحرفت عن المدرج لدى محاولة الهبوط، واصطدمت بجدار خرساني، ما أدى تحطم الجزء الأمامي منها، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.















ويعمل موظفو مطار آدم عبدالله الدولي حاليا على سحب الطائرة المحطمة؛ من أجل إعادة العمليات التشغيلية للمطار، واستقبال جميع الطائرات، حسب البرنامج المعد، ووفقا لأسس التشغيل المتعلقة بأمن وسلامة الطيران.