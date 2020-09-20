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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 أيلول 2020 02:47 م

إصابات كورونا عالميا تقترب من الـ31 مليونا.. وبحث عن علاج عشبي

كورونا عالميا
بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ما يزيد على الـ30 مليونا و990 ألف إصابة، فيما توفي بالفيروس 961 ألفا و400 شخص حول العالم.

وتعافى من الفيروس 22 مليونا و587 ألف شخص منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من الفيروس تليها البرازيل، ثم الهند، ثم المكسيك وبريطانيا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الأحد أن البلاد سجلت 92,605 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك مجمل إصاباتها إلى 5.4 مليون.

وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا في العالم منذ أوائل آب/ أغسطس، وتأتي في المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 6.7 مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن 1,113 شخصا لاقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 86,752.

والوفيات في الهند جراء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا منخفضة نسبيا، إذ يبلغ معدلها 1.6 في المئة من بين كل الإصابات.
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