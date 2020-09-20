التركي جنكيز أوندر من روما الإيطالي إلى ليستر سيتي الإنجليزي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسميًا، ضم جنكيز أوندر، جناح روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وسجل أوندر 17 هدفًا، وقدّم 12 تمريرة حاسمة في 88 مباراة، مع روما بكل المسابقات، منذ وصوله من باشاك شهير التركي في 2017.



وكشفت تقارير سابقة، أن الإعارة ستكلف الثعالب الإنجليزية 3 مليون يورو، و25 مليون يورو، حال ضم اللاعب بشكل نهائي.



وانضم أوندر لصفوف روما في صيف 2017، لتعويض رحيل محمد صلاح، إلى ليفربول، مقابل 14.25 مليون يورو.



وأصبح اللاعب التركي، ثاني صفقات الفريق من إيطاليا هذا الموسم، بعد ضم تيموتي كاستني من أتالانتا الإيطالي، مقابل 24 مليوني يورو، والذي يُعد الصفقة الوحيدة للفريق