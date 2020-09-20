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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 20 أيلول 2020 12:57 م

لجنة الاقتصاد: الأمور لا تزال غامضة بين بغداد وأربيل

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لجنة الاقتصاد: الأمور لا تزال غامضة بين بغداد وأربيل




قالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ندى شاكر جودت، أن لديها معلومات مؤكدة بأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بين بغداد وأربيل بشأن تسليم واردات النفط والمنافذ إلى الحكومة المركزية، لافتة إلى أن الامور لا تزال غامضة.

وقالت جودت في تصريح صحفي: إن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كردستان لم تضع النقاط على الحروف بشأن الإيرادات التي تستحصل عليها كردستنا العراق، ولم يتم الكشف عن حقيقة ما جرى، وما إذا كانت حكومة اربيل ستفي بتعهداتها التي قطعتها في المفاوضات».


وأضافت ان «الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، ولم يكشف عما حققته زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى كردستان بشأن الملفات العالقة بين الطرفين». موضحة أن «المعلومات لدينا تقول إنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين بشأن تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية والمطارات إلى خزينة الحكومة الاتحادية».

وشددت جودت على «ضرورة التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب العراقي، واخضاع ايرادات كردستان لخزينة الدولة الاتحادية»..
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