بعد استهداف ناشطَين في الحراك المدني.. احتجاجات واسعة وإغلاقاً للطرق في ذي قار

شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، خلال الساعات الماضية، احتجاجات واسعة وإغلاقاً للطرق، بعد استهداف ناشطَين اثنين في الحراك المدني، ما أدى إلى اختطاف أحدهما، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقطع مئات المتظاهرين الجسور الرئيسية في مدينة الناصرية، وهي النصر والحضارات والزيتون "الشهداء"، من خلال حرق إطارات السيارات، وتوجه آخرون للاحتجاج أمام مبنى المحافظة.

وطالب المتظاهرون القوات الأمنية بالكشف الفوري عن الجهة المتورطة بالاعتداء على الناشطين.

وأفاد مصدر أمني، باختطاف الناشط سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع فلاونزة عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية.

وقال المصدر، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناشطين كانا يستقلان سيارة صالون وتعرضا لإطلاق نار توقفت على إثره السيارة وقام المسلحون باختطاف أحدهما فيما نقل الناشط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

وبعد إعلان حالة الخطف ومحاولة الاغتيال، أصدر متظاهرو الناصرية بياناً أمهلوا فيه القوات الأمنية ساعة واحدة لإطلاق سراح الناشط المختطف باسم العراقي، وبخلافه ستُغلَق "جميع منافذ الناصرية ودوائرها وشوارعها بعد انتهاء المهلة المحددة".

وأظهرت مقاطع مصورة محتجين يقطعون طرقاً وجسوراً في في مدينة الناصرية، وإشعال الإطارات احتجاجاً على اختطاف الناشط" سجاد العراقي". كما تجمع متظاهرون أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار احتجاجا.

وكان معتصمون في ساحة الناصرية أمهلوا الأجهزة الأمنية ساعة واحدة لإطلاق سراح الناشط سجّاد العراقي، وإلاّ فسيكون هنالك إجراءات تصعيدية تتمثّل بغلق مداخل المدينة والدوائر الحكومية.

من جانبه، دعا قائد شرطة ذي قار، العميد حازم الوائلي، سكان المحافظة إلى "الهدوء وضبط النفس"، وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ"الفتنة"، موضحاً، في بيان، أنه "يعاهد الجميع باستنفار جميع الجهود الأمنية من أجل تحرير الناشط المختطف سجاد العراقي".

وجاء تطور الأحداث في الناصرية بعد أقل من 24 ساعة على موافقة المتظاهرين على إعادة افتتاح جسر الزيتون بعد تغيير اسمه إلى جسر الشهداء، استذكاراً لضحايا التظاهرات الذين سبق أن سقطوا بنيران قوات عراقية ومليشيات خلال الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في تشرين الأول 2019.

يذكر أن الناشطين والصحافيين في العراق ما زالوا يتلقون تهديدات بالقتل، وتلويح بإدراج أسمائهم على قوائم الاغتيال، لا سيما في مدن الجنوب، وخاصة أولئك العاملين في وسائل إعلام معارضة لتوجهات الفصائل الموالية لإيران.

فقد انتشرت خلال الفترة الماضية، قوائم تهديد وتصفيات جسدية طالت إعلاميين يعملون في المدن الجنوبية الغنية بالنفط والتي يرفض أهلها بشكل قاطع تدخلات إيران ووكلائها.



