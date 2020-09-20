بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 20 أيلول 2020
آخر الأخبار
خلاطي: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الخفاجي: وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية أمر غير صحيح النجيفي: جدل داخل البرلمان من تكرار سيناريوهات الانتخابات المزورة الصحة: عدد الإصابات بكورونا لايزال محدودا بالعراق.. ووفاة 3 مصابين في ذي قار عاجل.. رئيس الجمهورية يلتقي ضباطاً شاركوا في اعتقال قاتل ’شيلان’ وأسرتها|صور البديري: بعض القوى السياسية تقول أمام الإعلام شيئاً وفي الخفاء أشياء مختلفة رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير المملكة العربية السعودية مصرف الرشيد يحذر من ترويج السلف والقروض خارج فروعه ويخلي مسؤوليته عن اية تبعات وزير النقل : مشروع ميناء الفاو سيتم اكماله عن طريق الاقتراض نائب عن تحالف القوى : نحن مع الدوائر المتعددة لانهاء هيمنة الاحزاب المتنفذة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 20 أيلول 2020 12:36 م

نائب سابق: ليست هناك مؤشرات الى الان عن نجاح لجنة الفساد بتحقيق اهدافها

1228200085
نائب سابق: ليست هناك مؤشرات الى الان عن نجاح لجنة الفساد بتحقيق اهدافها

قال النائب السابق رحيم الدراجي انه :"  الى الآن لا يوجد مؤشر واضح حول تحقيق اللجنة العليا المشكلة لمحاربة الفساد اهدافها المرجوة منها سوى الفوضى من الاخبار المفبركة في الفيسبوك ".

 وضاف  الدراجي في تصريح صحفي :" ان المواطن اصبح لا يميز ما بين الخبر الكاذب والصحيح، لاسيما في ما يتعلق باعتقال الفاسدين او هروب البعض منهم او صدور مذكرات القاء القبض بحقهم"،  مؤكدا:" ان هناك تهويلا اعلاميا ، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الفساد ومحاربته".

واشار الى:" ان اية حكومة تأتي للعراق لا تستطيع مكافحة الفساد على ارض الواقع ، لانها  ليست لديها القدرة على مواجهة الطبقة السياسية "،  مبينا: " ان الطبقة السياسية التي تدير الدولة منذ 2003 حتى اليوم ما زالت محل شبهة واتهام من خلال وجودها في السلطة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حسن خلاطي

خلاطي: أغلب القوى السياسية مع الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات 20 أيلول 2020 04:08 م

safe_image

الداخلية: ترحيل وجبة جديدة من الأجانب إلى خارج البلاد قريباً 20 أيلول 2020 03:52 م

947x500-f2vYX

عاجل.. رئيس الجمهورية يلتقي ضباطاً شاركوا في اعتقال قاتل ’شيلان’ وأسرتها|صور 20 أيلول 2020 03:22 م

علي البديري

البديري: بعض القوى السياسية تقول أمام الإعلام شيئاً وفي الخفاء أشياء مختلفة 20 أيلول 2020 03:00 م

كورونا عالميا

إصابات كورونا عالميا تقترب من الـ31 مليونا.. وبحث عن علاج عشبي 20 أيلول 2020 02:47 م

سكك حديد

محافظ نينوى : مد أول خط سكك حديدية مع تركيا خلال أيام 20 أيلول 2020 02:43 م

IMG-20200920-WA0047-780x470

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير المملكة العربية السعودية 20 أيلول 2020 01:58 م

asabnews_2020-08-31_13-39-28_546298

مصرف الرشيد يحذر من ترويج السلف والقروض خارج فروعه ويخلي مسؤوليته عن اية تبعات 20 أيلول 2020 01:57 م

التعليقات