نائب سابق: ليست هناك مؤشرات الى الان عن نجاح لجنة الفساد بتحقيق اهدافها



قال النائب السابق رحيم الدراجي انه :" الى الآن لا يوجد مؤشر واضح حول تحقيق اللجنة العليا المشكلة لمحاربة الفساد اهدافها المرجوة منها سوى الفوضى من الاخبار المفبركة في الفيسبوك ".



وضاف الدراجي في تصريح صحفي :" ان المواطن اصبح لا يميز ما بين الخبر الكاذب والصحيح، لاسيما في ما يتعلق باعتقال الفاسدين او هروب البعض منهم او صدور مذكرات القاء القبض بحقهم"، مؤكدا:" ان هناك تهويلا اعلاميا ، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الفساد ومحاربته".



واشار الى:" ان اية حكومة تأتي للعراق لا تستطيع مكافحة الفساد على ارض الواقع ، لانها ليست لديها القدرة على مواجهة الطبقة السياسية "، مبينا: " ان الطبقة السياسية التي تدير الدولة منذ 2003 حتى اليوم ما زالت محل شبهة واتهام من خلال وجودها في السلطة".